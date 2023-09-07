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    Чесноков: Медведев доставит Алькарасу максимум трудностей

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас US Open ATP
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Ранее в этом сезоне Алькарас разгромил Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне.

    «Да, Медведев еще не обыгрывал Алькараса в этом сезоне, но они всего два раза встречались. В Индиан-Уэллсе Карлос вообще весь турнир потрясающе провел. Потом они играли на Уимблдоне, при счете 3:3 в первом сете Медведев развалился, честно говоря.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

    Даниил сейчас в хорошей форме: он здорово победил Баеса и Де Минора. Думаю, в этот раз он должен показать более интересную игру, которая доставит Алькарасу максимум трудностей», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

    Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 8 сентября в Нью-Йорке.

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