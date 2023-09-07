Чесноков: Медведев доставит Алькарасу максимум трудностей

Бывшая девятая ракетка миравысказался о предстоящем матче междув полуфинале Открытого чемпионата США.

Ранее в этом сезоне Алькарас разгромил Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне.

«Да, Медведев еще не обыгрывал Алькараса в этом сезоне, но они всего два раза встречались. В Индиан-Уэллсе Карлос вообще весь турнир потрясающе провел. Потом они играли на Уимблдоне, при счете 3:3 в первом сете Медведев развалился, честно говоря.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев

Даниил сейчас в хорошей форме: он здорово победил Баеса и Де Минора. Думаю, в этот раз он должен показать более интересную игру, которая доставит Алькарасу максимум трудностей», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 8 сентября в Нью-Йорке.