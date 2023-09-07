Чесноков: Медведев доставит Алькарасу максимум трудностей

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Ранее в этом сезоне Алькарас разгромил Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне.
«Да, Медведев еще не обыгрывал Алькараса в этом сезоне, но они всего два раза встречались. В Индиан-Уэллсе Карлос вообще весь турнир потрясающе провел. Потом они играли на Уимблдоне, при счете 3:3 в первом сете Медведев развалился, честно говоря.
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Даниил сейчас в хорошей форме: он здорово победил Баеса и Де Минора. Думаю, в этот раз он должен показать более интересную игру, которая доставит Алькарасу максимум трудностей», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».
Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет 8 сентября в Нью-Йорке.