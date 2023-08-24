Изнер объявил о завершении карьеры после US Open

Американский теннисистсообщил, что завершит карьеру теннисиста после US Open.

«После более чем 17 лет в ATP пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду её каждую секунду вместе со своей замечательной семьёй.

Открытый чемпион США станет для меня последним турниром. Я не могу представить себе места для завершения карьеры лучше, чем этот турнир», — написал Иснер в соцсетях.

Изнер за профессиональную карьеру завоевал 16 титулов ATP в одиночном разряде. В 2018 году он дошел до полуфинала Уимблдона. На данный момент американский теннисист является 158-й ракетой мира. Лучшим достижением американца является восьмая строчка в рейтинге ATP.