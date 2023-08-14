Джокович подчеркнул, что у него есть драйв и мотивация играть дальше

Вторая ракетка мира, серботметил, что он по-прежнему хочет играть в теннис.

«Мне нравится ощущение, которое я испытываю после 20 с лишним лет профессионального тенниса. Огонь всё ещё горит. Ещё есть те драйв и мотивация, которые нужны, чтобы приходить на крупнейшие спортивные соревнования и пытаться побеждать, выигрывать титулы и произвести хорошее впечатление на болельщиков», — приводит слова Джоковича TennisUpToDate.

Ранее Джокович не смог выиграть Уимблдон-2023. В финале Новак проиграл первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу.