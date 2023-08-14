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    Джокович подчеркнул, что у него есть драйв и мотивация играть дальше

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович отметил, что он по-прежнему хочет играть в теннис.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Мне нравится ощущение, которое я испытываю после 20 с лишним лет профессионального тенниса. Огонь всё ещё горит. Ещё есть те драйв и мотивация, которые нужны, чтобы приходить на крупнейшие спортивные соревнования и пытаться побеждать, выигрывать титулы и произвести хорошее впечатление на болельщиков», — приводит слова Джоковича TennisUpToDate.

    Ранее Джокович не смог выиграть Уимблдон-2023. В финале Новак проиграл первой ракетке мира, испанцу Карлосу Алькарасу.

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