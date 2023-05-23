Сафиуллин не сыграет на «Ролан Гаррос»

Российский теннисистпропустит «Ролан Гаррос».

Сафиуллин по своему личному рейтингу не проходил в основную сетку турнира, для участия ему требовалось пройти квалификацию, куда он забыл заявиться.

«С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор», — сказал тренер теннисиста Андрей Кузнецов в эфире ютуб-канала «Больше!».

Согласно правилам, после старта квалификации снявшихся игроков основной сетки заменяют уже не запасные, а лаки-лузеры. Таким образом, Сафиуллин потерял шансы принять участие в турнире «Большого шлема», который пройдет с 28 мая по 11 июня.