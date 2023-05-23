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    Сафиуллин не сыграет на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Роман Сафиуллин
    Российский теннисист Роман Сафиуллин пропустит «Ролан Гаррос».

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Сафиуллин по своему личному рейтингу не проходил в основную сетку турнира, для участия ему требовалось пройти квалификацию, куда он забыл заявиться.

    «С этим ничего не поделаешь, это наш человеческий фактор», — сказал тренер теннисиста Андрей Кузнецов в эфире ютуб-канала «Больше!».

    Согласно правилам, после старта квалификации снявшихся игроков основной сетки заменяют уже не запасные, а лаки-лузеры. Таким образом, Сафиуллин потерял шансы принять участие в турнире «Большого шлема», который пройдет с 28 мая по 11 июня.

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