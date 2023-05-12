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    Джокович: Я уверен, что все хотят увидеть Надаля на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Рафаэль Надаль
    Первая ракетка мира серб Новак Джокович дал свой комментарий относительно информации о том, что король грунта испанец Рафаэль Надаль может пропустить «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Конкретно в моей подготовке к турниру ничего не изменится, но пострадает мир тенниса и сам "Ролан Гаррос", пропуск им данных соревнований важен ещё из-за его рекордного количества титулов и вообще из-за того, чего он добился в своей спортивной карьере.

    Тяжело пропускать любой турнир, но в особенности "Шлем", в нашем мире это имеет особое значение. Я уверен, что все хотят увидеть его на "Ролан Гаррос", я бы тоже хотел увидеть всех лучших в мире там, это, пожалуй, самое важное для соревнований. Но, очевидно, я не на его месте, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, но уверен, он сделает всё возможное, чтобы приехать», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

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