Джокович: Я уверен, что все хотят увидеть Надаля на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербдал свой комментарий относительно информации о том, что король грунта испанецможет пропустить «Ролан Гаррос».

«Конкретно в моей подготовке к турниру ничего не изменится, но пострадает мир тенниса и сам "Ролан Гаррос", пропуск им данных соревнований важен ещё из-за его рекордного количества титулов и вообще из-за того, чего он добился в своей спортивной карьере.

Тяжело пропускать любой турнир, но в особенности "Шлем", в нашем мире это имеет особое значение. Я уверен, что все хотят увидеть его на "Ролан Гаррос", я бы тоже хотел увидеть всех лучших в мире там, это, пожалуй, самое важное для соревнований. Но, очевидно, я не на его месте, я не знаю, в каком он сейчас состоянии, но уверен, он сделает всё возможное, чтобы приехать», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.