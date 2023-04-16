ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ
  • 10:46
    • Кузнецов о провальном сезоне: Извините, мне нечего сказать
  • 09:27
    • Генменеджер «Вашингтона»: Я разочарован игрой Кузнецова
  • 08:42
    • Стало известно, когда Джикия вернется в состав «Спартака»
  • 08:18
    • «Ювентус» выкупит Милика у «Марселя»
  • 08:02
    • «Филадельфия» разгромила «Бруклин» в первом матче плей-офф, «Голден Стэйт» уступил «Сакраменто»
    Все новости спорта

    Чесноков: Руне — фаворит в матче против Рублева

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Хольгер Руне ATP
    Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча между Андреем Рублевым и датчанином Хольгером Руне на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    В полуфинале Рублев одержал волевую победу над американцем Тейлором Фрицем (5:7, 6:1, 6:3 ).

    «Мне матч Рублева с Фрицем показался скучноватым, было слишком много ошибок. Возможно, они много ошибаются из-за плохой погоды, ветер как-то влияет на их игру.

    В матче был всего один гениальный розыгрыш во второй партии, но от таких игр хочется видеть чего-то большего. С другой стороны, россиянин вышел в финал, с этой точки зрения красота — не самое главное.

    Сегодня нас ждет другой день, другой матч, я думаю, что Руне будет фаворитом в финале. Мне очень нравится, как он играет, очень разнообразно действует, проводит фантастический турнир. Но болеть я буду, конечно, за Рублева», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

  • Рублев: Руне ломает ритм, не позволяет навязать ему другой стиль игры
  • Читайте по теме

    • Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Руне — Рублев

    Матч между Рублевым и Руне пройдет 16 апреля, начало — в 15:30 мск.

    Рублев второй раз дошел в Монте-Карло до финала. В сезоне-2021 он проиграл в решающем матче Стефаносу Циципасу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» дать бой «Зениту»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • «Локо» привезет балл из Оренбурга
  • «Оренбург» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.88
    •
  • Еще одна победа в копилку «Арсенала»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.16
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Руне — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры