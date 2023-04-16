Чесноков: Руне — фаворит в матче против Рублева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годаподелился ожиданиями от финального матча междуи датчаниномна «Мастерсе» в Монте-Карло.

В полуфинале Рублев одержал волевую победу над американцем Тейлором Фрицем (5:7, 6:1, 6:3 ).

«Мне матч Рублева с Фрицем показался скучноватым, было слишком много ошибок. Возможно, они много ошибаются из-за плохой погоды, ветер как-то влияет на их игру.

В матче был всего один гениальный розыгрыш во второй партии, но от таких игр хочется видеть чего-то большего. С другой стороны, россиянин вышел в финал, с этой точки зрения красота — не самое главное.

Сегодня нас ждет другой день, другой матч, я думаю, что Руне будет фаворитом в финале. Мне очень нравится, как он играет, очень разнообразно действует, проводит фантастический турнир. Но болеть я буду, конечно, за Рублева», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Руне — Рублев

Матч между Рублевым и Руне пройдет 16 апреля, начало — в 15:30 мск.

Рублев второй раз дошел в Монте-Карло до финала. В сезоне-2021 он проиграл в решающем матче Стефаносу Циципасу.