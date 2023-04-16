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    Рублев: Руне ломает ритм, не позволяет навязать ему другой стиль игры

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв Хольгер Руне ATP
    Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от встречи с датчанином Хольгером Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло.

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    «Хольгер много и здорово бегает. Он очень хорошо читает игру, очень талантлив. У него хорошее чувство мяча. Он не дает поймать ритм, потому что, как только появляется шанс, он старается укорачивать, мощно пробивать, идти к сетке и на приеме, и на подаче.

    Он не дает поймать ритм или на него давить. Он ломает твой ритм, не позволяет навязать ему другой стиль игры. В итоге в розыгрышах три-четыре удара, потому что ты не можешь ничего сделать, потому что он мощно бьет и идет к сетке, и приходится рисковать, чтобы его обвести, а он очень хорошо играет у сетки.

    Поэтому нужно продержаться эти три-четыре удара, чтобы получить возможность диктовать свой ритм и стиль игры», — сказал Рублев во время пресс-конференции.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Руне — Рублев

    Матч между Рублевым и Руне пройдет 16 апреля, начало — в 15:30 мск.

    Рублев второй раз дошел в Монте-Карло до финала. В сезоне-2021 он проиграл в решающем матче Стефаносу Циципасу.

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