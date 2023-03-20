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    Рыбакина прокомментировала победу над Соболенко в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко 7:6 (13:11), 6:4) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Потрясающие ощущения. Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь. У нас обоих были шансы в первом сете, но в итоге все сложилось по-моему.

    Поэтому я думаю, что этот первый сет был важен, а затем было немного легче. Этот тай-брейк был действительно эпичным, я бы сказал, со всеми этими двойными ошибками и нервами. Так что, в конце концов, нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и попытаться бороться до конца», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

    Также она рассказала о том, как планирует отпраздновать свой успех.

    «Как буду праздновать победу сегодня вечером? Наверное, ничего особенного не будет. Просто потому, что завтра нам уже нужно улетать в Майами, поэтому мы останемся с командой дома, чтобы просто вкусно поужинать. Затем мы должны быстро собраться и отправиться уже в Майами.

    Будут ли какие-нибудь забавные блюда или вещи? Я не знаю. Может быть, скушаю просто немного еды, которую я обычно не ем во время турнира: немного сладостей, немного пиццы. Что-то вроде этого, да», — добавила теннисистка.

    Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В 2022-м она стала победительницей Уимблдона.

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