Рыбакина прокомментировала победу над Соболенко в Индиан-Уэллсе

Теннисистка из Казахстанапрокомментировала победу над белоруской7:6 (13:11), 6:4) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Потрясающие ощущения. Это были тяжелые, но действительно хорошие две недели для меня здесь. У нас обоих были шансы в первом сете, но в итоге все сложилось по-моему.

Поэтому я думаю, что этот первый сет был важен, а затем было немного легче. Этот тай-брейк был действительно эпичным, я бы сказал, со всеми этими двойными ошибками и нервами. Так что, в конце концов, нужно было просто сосредоточиться на каждом очке и попытаться бороться до конца», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

Также она рассказала о том, как планирует отпраздновать свой успех.

«Как буду праздновать победу сегодня вечером? Наверное, ничего особенного не будет. Просто потому, что завтра нам уже нужно улетать в Майами, поэтому мы останемся с командой дома, чтобы просто вкусно поужинать. Затем мы должны быстро собраться и отправиться уже в Майами.

Будут ли какие-нибудь забавные блюда или вещи? Я не знаю. Может быть, скушаю просто немного еды, которую я обычно не ем во время турнира: немного сладостей, немного пиццы. Что-то вроде этого, да», — добавила теннисистка.

Рыбакина завоевала первый титул в 2023 году. В 2022-м она стала победительницей Уимблдона.