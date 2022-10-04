Медведев успешно стартовал на турнире в Астане

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В матче первого круга российский теннисист за 1 час и 21 минуту в двух сетах победил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа — 6:3, 6:1.
Четвертая ракетка мира Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
На счету Рамос-Виньоласа, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, один эйс, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Медведева на Astana Open будет швейцарец Марк-Андреа Хюслер или финн Эмиль Руусувуори.