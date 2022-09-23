Кудерметова обыграла Хаддад-Майя и вышла в полуфинал турнира в Токио

Вероника Кудерметова Фото: globallookpress.com
В матче 1/4 финала Кудерметова одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.
Теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут.
Вероника за это время выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница пары Чжен Цинвэнь (Китай) — Клер Лью (США).
Напомним, еще одна теннисистка из России Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле.