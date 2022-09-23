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    • Кудерметова обыграла Хаддад-Майя и вышла в полуфинал турнира в Токио
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    Кудерметова обыграла Хаддад-Майя и вышла в полуфинал турнира в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова стала второй полуфиналисткой турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче 1/4 финала Кудерметова одержала волевую победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

    Теннисистки провели на корте 3 часа 18 минут.

    Вероника за это время выполнила 11 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница пары Чжен Цинвэнь (Китай) — Клер Лью (США).

    Напомним, еще одна теннисистка из России Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле.

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