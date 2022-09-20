Медведев высказался о потере первого места в мировом рейтинге

прокомментировал потерю первого места в мировом рейтинге ATP.

Напомним, российский теннисист потерял статус первой ракетки после поражения австралийцу Нику Кириосу на Открытом чемпионате США. Сейчас он занимает четвертую строку в рейтинге.

«Честно говоря, я не испытал особых чувств, когда потерял первое место. Рейтинг является следствием ваших результатов. Мои соперники за последние турниры набрали намного больше очков. Так что это просто логично.

У меня нет никаких чувств по этому поводу, нет причин плакать. Я могу только сказать себе, что я должен работать лучше, если хочу вернуться на первое место», — приводит слова Медведева Sportskeeda.