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    • Шамиль Тарпищев: Джокович точно фаворит Уимблдона
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    Шамиль Тарпищев: Джокович точно фаворит Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP Новак Джокович 
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о фаворитах Уимблдона-2022 у мужчин.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «На траве как были лидеры, так они и остались. Считаю, что Джокович точно фаворит, имеет преимущество над другими на травяном покрытии. Алькарас подтянулся к лидерам, Надаль, само собой, один из фаворитов турнира. Кирьос, на удивление, стабильно играет, хорошо подаёт, как мы говорим, рвёт игру — это очень ценно. На сколько его хватит — непонятно, потому что он всегда отличался нестабильностью.

    Удивлений пока нет, но много сеянных проиграло на этой стадии, может быть, это немного удивительно по сравнению с другими Уимблдонами. Но с другой стороны, подтянулась молодёжь, которая не имеет стабильности, но в то же время кусается. А остальное всё пока закономерно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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