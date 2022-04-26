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    Глава Уимблдона объяснил решение отстранить российских теннисистов от турнира

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    Иан Хьюитт, президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), отвечающего за организацию Уимблдона, объяснил, почему было принято решение отстранить российских и белорусских игроков от турнира.

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    Карен Хачанов

    «После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум твёрдым выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, мы рисковали бы использовать их успех или участие в Уимблдоне в интересах российской пропаганды, чего мы не могли принять.

    Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы никакие наши действия не подвергали риску безопасность или благополучие игроков или их семей», — приводит слова Хьюитта пресс-служба Уимблдона.

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