ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России
  • 13:55
    • РПЛ может остаться без VAR
  • 13:14
    • «МЮ» объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона
  • 12:53
    • Акционер «Спартака» Алекперов покинул пост главы компании «Лукойл»
    Все новости спорта

    Белорусская федерация выступила с большим заявлением по отстранению игроков от Уимблдона

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP WTA
    В Белорусской теннисной федерации (БТФ) выступили с большим заявлением по поводу отстранения спортсменов от Уимблдона. Ранее организаторы Уимблдона официально объявили, что российские и белорусские игроки не примут участия в турнире.

    Егор Герасимов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Герасимов

    «Белорусская теннисная федерация категорически осуждает принятое решение организаторами Wimbledon об отстранении белорусских и российских теннисистов. Подобные деструктивные действия никаким образом не способствуют разрешению конфликтов, а только разжигают ненависть и нетерпимость по национальному признаку.

    Абсолютно политизированные решения приводят весь наш вид спорта к глобальной дестабилизации — АТР и WTA уже выступили с резкой критикой решения об отстранении спортсменов от турнира. Известные спортсмены, такие как Новак Джокович и Мартина Навратилова, также осудили это решение.

    Решение идет вразрез с совместным заявлением международных теннисных организаций, которые допустили игроков Беларуси и России на свои личные соревнования в нейтральном статусе. Очевидно, что поводом для такого жёсткого решения стало непосредственное давление правительства Великобритании, к примеру, высказывания министра спорта Найджела Хаддлстона о необходимости допуска к участию в турнире белорусских и российских теннисистов только после подписания специальной декларации с осуждением спецоперации и предоставлением гарантий, что спортсмены не поддерживают действующую власть в своих странах и не получают государственное финансирование. Подобные заявления говорят о некомпетентности и незнании чиновниками из Великобритании государственной системы поддержки спорта в Беларуси и России.

    Оказываемое давление и дискриминация по национальному признаку со стороны правительства Великобритании, которое в то же время говорит о недопущении проявления расизма, демонстрирует политику двойных стандартов, применяемых руководством страны к спортсменам из Беларуси и России.

    В то же время заявление украинских теннисистов, которые требуют отстранения наших игроков по политическим причинам, дискредитируют организаторов турнира и подталкивают их к разделению теннисного сообщества по политическим взглядам, что категорически недопустимо в теннисе и в спорте в целом. Отметим, что БТФ неоднократно заявляла о готовности оказать всестороннюю помощь теннисистам из Украины, но наши предложения остались неуслышанными.

    Неправомерные решения международных теннисных организаций в отношении наших спортсменов подрывают в первую очередь репутацию этих организаций, а несогласованность заявлений и действий между ними лишь подтверждает некомпетентность и принятие решений в одностороннем порядке.

    На протяжении всей теннисной истории в мире происходили вооружённые конфликты — в Иране, Афганистане, Сирии, Югославии и других странах, но никогда до настоящего момента организаторы турниров не отстраняли от участия спортсменов из США, Великобритании и других стран, а другие спортсмены не подталкивали общественность к разделению теннисистов по национальному признаку. Мы ещё раз констатируем политику двойных стандартов, применяемую к текущей ситуации.

    Всё это лишь подтверждает нашу уверенность в том, что мировой спорт и международные спортивные организации в настоящий момент превращены в инструмент политического давления и манипуляций и к развитию спорта и его популяризации, к сожалению, уже не имеют никакого отношения.

    Возвращаясь к официальному заявлению организаторов Wimbledon, что решение по отстранению наших атлетов далось им тяжело, мы, принимая во внимание всё происходящее, заключаем, что их слова не имеют ничего общего с реальностью.

    В настоящий момент продолжаются консультации руководства БТФ с международными юридическими компаниями по спортивному праву и вырабатывается стратегия, которая направлена на защиту в первую очередь белорусских теннисистов по всему миру и тенниса в Республике Беларусь в целом.

    Мы осознаём "предвзятость" судебной системы в Великобритании и понимаем, что к нам вновь будет предприниматься политика двойных стандартов, но бездействовать мы не можем и не вправе.

    БТФ предпринимает все возможные действия по нивелированию сложившейся ситуации и уверяет, что продолжит отстаивать права белорусских теннисистов на участие в международных турнирах», — отмечается в заявлении, выложенном на официальном сайте БТФ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» снова проиграет?
  • «Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.54
    •
  • «Атлетик» тоже проиграет «Кадису»?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • «Эспаньол» сейчас на ходу
  • «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры