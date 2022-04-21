Белорусская федерация выступила с большим заявлением по отстранению игроков от Уимблдона

В Белорусской теннисной федерации (БТФ) выступили с большим заявлением по поводу отстранения спортсменов от Уимблдона. Ранее организаторы Уимблдона официально объявили, что российские и белорусские игроки не примут участия в турнире.

«Белорусская теннисная федерация категорически осуждает принятое решение организаторами Wimbledon об отстранении белорусских и российских теннисистов. Подобные деструктивные действия никаким образом не способствуют разрешению конфликтов, а только разжигают ненависть и нетерпимость по национальному признаку.

Абсолютно политизированные решения приводят весь наш вид спорта к глобальной дестабилизации — АТР и WTA уже выступили с резкой критикой решения об отстранении спортсменов от турнира. Известные спортсмены, такие как Новак Джокович и Мартина Навратилова, также осудили это решение.

Решение идет вразрез с совместным заявлением международных теннисных организаций, которые допустили игроков Беларуси и России на свои личные соревнования в нейтральном статусе. Очевидно, что поводом для такого жёсткого решения стало непосредственное давление правительства Великобритании, к примеру, высказывания министра спорта Найджела Хаддлстона о необходимости допуска к участию в турнире белорусских и российских теннисистов только после подписания специальной декларации с осуждением спецоперации и предоставлением гарантий, что спортсмены не поддерживают действующую власть в своих странах и не получают государственное финансирование. Подобные заявления говорят о некомпетентности и незнании чиновниками из Великобритании государственной системы поддержки спорта в Беларуси и России.

Оказываемое давление и дискриминация по национальному признаку со стороны правительства Великобритании, которое в то же время говорит о недопущении проявления расизма, демонстрирует политику двойных стандартов, применяемых руководством страны к спортсменам из Беларуси и России.

В то же время заявление украинских теннисистов, которые требуют отстранения наших игроков по политическим причинам, дискредитируют организаторов турнира и подталкивают их к разделению теннисного сообщества по политическим взглядам, что категорически недопустимо в теннисе и в спорте в целом. Отметим, что БТФ неоднократно заявляла о готовности оказать всестороннюю помощь теннисистам из Украины, но наши предложения остались неуслышанными.

Неправомерные решения международных теннисных организаций в отношении наших спортсменов подрывают в первую очередь репутацию этих организаций, а несогласованность заявлений и действий между ними лишь подтверждает некомпетентность и принятие решений в одностороннем порядке.

На протяжении всей теннисной истории в мире происходили вооружённые конфликты — в Иране, Афганистане, Сирии, Югославии и других странах, но никогда до настоящего момента организаторы турниров не отстраняли от участия спортсменов из США, Великобритании и других стран, а другие спортсмены не подталкивали общественность к разделению теннисистов по национальному признаку. Мы ещё раз констатируем политику двойных стандартов, применяемую к текущей ситуации.

Всё это лишь подтверждает нашу уверенность в том, что мировой спорт и международные спортивные организации в настоящий момент превращены в инструмент политического давления и манипуляций и к развитию спорта и его популяризации, к сожалению, уже не имеют никакого отношения.

Возвращаясь к официальному заявлению организаторов Wimbledon, что решение по отстранению наших атлетов далось им тяжело, мы, принимая во внимание всё происходящее, заключаем, что их слова не имеют ничего общего с реальностью.

В настоящий момент продолжаются консультации руководства БТФ с международными юридическими компаниями по спортивному праву и вырабатывается стратегия, которая направлена на защиту в первую очередь белорусских теннисистов по всему миру и тенниса в Республике Беларусь в целом.

Мы осознаём "предвзятость" судебной системы в Великобритании и понимаем, что к нам вновь будет предприниматься политика двойных стандартов, но бездействовать мы не можем и не вправе.

БТФ предпринимает все возможные действия по нивелированию сложившейся ситуации и уверяет, что продолжит отстаивать права белорусских теннисистов на участие в международных турнирах», — отмечается в заявлении, выложенном на официальном сайте БТФ.