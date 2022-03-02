Виталия Дьяченко переиграла немку Анну-Лену Фридзам на старте турнира в Лионе

Россиянкапереиграла немкуна старте турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

В матче первого круга Дьяченко (118-й номер рейтинга) обыграла представительницу Германии Фридзам (125) со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продлилась два часа и двенадцать минут. Дьяченко четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из одиннадцати. На счету Фридзам шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде россиянка сразится с победителем встречи между швейцаркой Викторией Голубич и бельгийкой Гретье Миннен.

Призовой фонд соревнований в Лионе составляет $ 239 477. Их действующей чемпионкой является представительница Дании Клара Таусон.