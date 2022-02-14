Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге ATP

Первую строчку с 10 875 очками по-прежнему занимает серб Новак Джокович, который ранее пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.
Второе место занимает россиянин Даниил Медведев (9 635), тройку лучших замыкает немец Александр Зверев (7 865). В топ-10 не произошло никаких изменений.
Аслан Карацев (2 633) утратил одну позицию и теперь занимает 15-е место, Карен Хачанов (1 770) поднялся с 28-й на 27-ю строчку.
Рейтинг ATP от 14 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 635
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 865
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7 355
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 875
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5 018
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4 700
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 065
9 (9). Феликс Оже-Аляссим (Канада) — 4 018
10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 429…
15 (14). Аслан Карацев — 2 633…
27 (28). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1 770.