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    Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг спортсменов.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Первую строчку с 10 875 очками по-прежнему занимает серб Новак Джокович, который ранее пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

    Второе место занимает россиянин Даниил Медведев (9 635), тройку лучших замыкает немец Александр Зверев (7 865). В топ-10 не произошло никаких изменений.

    Аслан Карацев (2 633) утратил одну позицию и теперь занимает 15-е место, Карен Хачанов (1 770) поднялся с 28-й на 27-ю строчку.

    Рейтинг ATP от 14 февраля:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 875
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 635
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7 865
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 7 355
    5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 875
    6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5 018
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4 700
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 065
    9 (9). Феликс Оже-Аляссим (Канада) — 4 018
    10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 429…
    15 (14). Аслан Карацев — 2 633…
    27 (28). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1 770.

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