Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПрямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022
  • 17:41
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете. Россия — четвёртая
  • 16:23
    • Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
  • 17:37
    • Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
  • 16:56
    • Фонбет: Фрибет до 2500 рублей к матчу ПСЖ — «Реал». Как получить?
  • 15:56
    • Клод Жюльен вновь возглавил сборную Канады на Олимпийских играх
    Все новости спорта

    Рублёв обыграл корейца Квон Сон У и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который завершится 13 февраля.

    Андрей Рублёв
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублёв

    Во втором круге соревнований Рублёв (2) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 20 минут.

    Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету корейского теннисиста — 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4 созданных.

    В четвертьфинале турнира в Роттердаме Рублёв сразится с победителем встречи Таллон Грикспор (Нидерланды) — Мартон Фучович (Венгрия).

    Призовой фонд турнира в Нидерландах составил € 1 208 315. Его действующим чемпионом является именно Рублёв.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры