Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Российский теннисистотказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды), сообщают организаторы соревнований.

Вторая ракетка мира снялся с турнира. Также не выступит на турнире в Роттердаме и итальянец Янник Синнер.

Их в сетке заменят француз Жо-Вильфред Цонга и шотландец Энди Маррей. Они оба получили «уайлдкард» от организаторов. Отметим, что француз и шотландец ранее выигрывали этот турнир.

Медведев снялся с соревнований после того, как дошёл до финала Australian Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Примечательно, что успех на турнире в Роттердаме вывел бы Медведева на первое место в рейтинге ATP.

Первая ракетка мира Новак Джокович, пропустивший Australian Open, мог выступить на турнире в Роттердаме, но так и не подал заявку. При этом турнирный директор соревнований говорил, что с радостью даст «уайлдкард» сербскому теннисисту.