Джокович: Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«В этом году на Australian Open мы увидели в некоторых матчах выдающийся теннис, а финалы получились исключительными.
Поздравляю Эшли Барти с потрясающей игрой перед своей публикой, а Даниэль Коллинз — с невероятным турниром.
Рафаэля Надаля — с 21-й победой на турнирнах Большого шлема. Впечатляющее достижение. Выдающийся боевой дух, который порой превалирует. Поздравления.
Даниил Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно, чего мы от него и ожидали», — написал Джокович в Instagram.