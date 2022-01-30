Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством
  • 18:19
    • «Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»
  • 17:55
    • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
  • 17:34
    • «Зенит» объявил о переходе Алберто
  • 20:45
    • Египет выиграл у Марокко благодаря голу и ассисту Салаха
  • 16:33
    • Буртасова и Бабиков стали чемпионами Европы по биатлону в супермиксте
    Все новости спорта

    Джокович: Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Новак Джокович  Даниил Медведев Рафаэль Надаль
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал финальные матчи Australian Open и в частности игру Даниила Медведева против Рафаэля Надаля.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    «В этом году на Australian Open мы увидели в некоторых матчах выдающийся теннис, а финалы получились исключительными.

    Поздравляю Эшли Барти с потрясающей игрой перед своей публикой, а Даниэль Коллинз — с невероятным турниром.

    Рафаэля Надаля — с 21-й победой на турнирнах Большого шлема. Впечатляющее достижение. Выдающийся боевой дух, который порой превалирует. Поздравления.

    Даниил Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно, чего мы от него и ожидали», — написал Джокович в Instagram.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада и США не порадуют забитыми голами?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Сенегал додавит Экваториальную Гвинею
  • Сенегал — Экваториальная Гвинея. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Маритиму» прервать невероятную серию «Порту»?
  • «Порту» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 23:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сенегал — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Порту — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фамаликан — Арока
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Орландо — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры