Джокович: Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно

Сербский теннисистпрокомментировал финальные матчи Australian Open и в частности игрупротив Рафаэля Надаля.

«В этом году на Australian Open мы увидели в некоторых матчах выдающийся теннис, а финалы получились исключительными.

Поздравляю Эшли Барти с потрясающей игрой перед своей публикой, а Даниэль Коллинз — с невероятным турниром.

Рафаэля Надаля — с 21-й победой на турнирнах Большого шлема. Впечатляющее достижение. Выдающийся боевой дух, который порой превалирует. Поздравления.

Даниил Медведев отдался полностью и играл страстно и целеустремленно, чего мы от него и ожидали», — написал Джокович в Instagram.