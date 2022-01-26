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    Кафельников считает, что Медведев может выиграть Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Australian Open ATP
    Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал явным претендентом на выигрыш титула на Australian Open, считает олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В среду, 26 января, Медведев в четвертьфинале одолел 21-летнего канадца Феликса Оже-Аляссима в пяти сетах, уступая по сетам со счетом 0-2.

    «Камбэк шикарный, все российские поклонники тенниса очень довольны, матч получился эпическим, зрелищным.

    Держали напряжение от первой до последней минуты, за это мы и любим наш теннис.

    Фаворит в полуфинале — Медведев однозначно. Я думаю, сейчас он заберет титул Australian Open», — заявил Кафельников Sportbox.

    За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с четвертой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом.

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