Кафельников считает, что Медведев может выиграть Australian Open

Вторая ракетка мирастал явным претендентом на выигрыш титула на, считает олимпийский чемпион по теннису

В среду, 26 января, Медведев в четвертьфинале одолел 21-летнего канадца Феликса Оже-Аляссима в пяти сетах, уступая по сетам со счетом 0-2.

«Камбэк шикарный, все российские поклонники тенниса очень довольны, матч получился эпическим, зрелищным.

Держали напряжение от первой до последней минуты, за это мы и любим наш теннис.

Фаворит в полуфинале — Медведев однозначно. Я думаю, сейчас он заберет титул Australian Open», — заявил Кафельников Sportbox.

За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с четвертой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом.