Кафельников считает, что Медведев может выиграть Australian Open

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В среду, 26 января, Медведев в четвертьфинале одолел 21-летнего канадца Феликса Оже-Аляссима в пяти сетах, уступая по сетам со счетом 0-2.
«Камбэк шикарный, все российские поклонники тенниса очень довольны, матч получился эпическим, зрелищным.
Держали напряжение от первой до последней минуты, за это мы и любим наш теннис.
Фаворит в полуфинале — Медведев однозначно. Я думаю, сейчас он заберет титул Australian Open», — заявил Кафельников Sportbox.
За выход в финал Australian Open Медведев поспорит с четвертой ракеткой турнира греком Стефаносом Циципасом.