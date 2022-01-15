Карацев разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее

20-я ракетка мира, российский теннисистстал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

Встреча проходила в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене» и завершилась за 1 час 32 минуты.

Карацев за два сета финального матча выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маррея — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка при полном отсутствии брейк-пойнтов.

Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.

Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.