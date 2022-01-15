ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест
  • 15:21
    • Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»
  • 14:20
    • Карацев разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее
  • 14:10
    • ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики € 10 млн
  • 13:56
    • Пётр Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU
  • 13:21
    • «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна € 5 млн
    Все новости спорта

    Карацев разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее

    Теннис Australian Open
    20-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира категории ATP-500 в Сиднее (Австралия). Он обыграл бывшего первого номера мирового рейтинга, британца Энди Маррея в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

    Аслан Карацев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев

    Встреча проходила в «НЮУ Теннис-Центре» на «Кен Роузволл Арене» и завершилась за 1 час 32 минуты.

    Карацев за два сета финального матча выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Маррея — 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного брейка при полном отсутствии брейк-пойнтов.

    Карацев — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте, победитель трёх турниров ATP (из них два — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса и ATP Cup в составе сборной России.

    Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити — Челси». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Бавария» снова потеряет очки в Бундеслиге?
  • «Кёльн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры