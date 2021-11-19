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    Медведев прокомментировал победу над Синнером

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев доволен победой над Янником Синнером на итоговом турнире ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это сложно, когда матч "мёртвый" для турнирной ситуации, мы оба боролись. Думаю, у нас получился зрелищный матч из такого выставочного. Думаю, зрителям он должен понравиться.

    Янник улучшает свой рейтинг по ходу сезона. Возможно, в следующем году он попадёт напрямую на Итоговой, не будучи альтернативой. Нас в ATP иногда спрашивают, кто будет прорывом года. Вы можете проверить, я говорил как раз, что прорывом этого года должен стать Янник.

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    • Плей-офф? Всем матчи будут близкие по счёту. Если я смогу выиграть полуфинал, то постараюсь, чтобы он был как можно короче. Потому что мне нужен отдых», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

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