Медведев прокомментировал победу над Синнером

Российский теннисистдоволен победой над Янником Синнером на итоговом турнире ATP.

«Это сложно, когда матч "мёртвый" для турнирной ситуации, мы оба боролись. Думаю, у нас получился зрелищный матч из такого выставочного. Думаю, зрителям он должен понравиться.

Янник улучшает свой рейтинг по ходу сезона. Возможно, в следующем году он попадёт напрямую на Итоговой, не будучи альтернативой. Нас в ATP иногда спрашивают, кто будет прорывом года. Вы можете проверить, я говорил как раз, что прорывом этого года должен стать Янник.

Плей-офф? Всем матчи будут близкие по счёту. Если я смогу выиграть полуфинал, то постараюсь, чтобы он был как можно короче. Потому что мне нужен отдых», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.