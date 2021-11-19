Медведев победил Синнера на Итоговом турнире ATP

Россиянинодержал третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

В матче 3-го тура российский теннисист за 2 часа 33 минуты обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

Даниил 18 раз подал навылет и взял пять геймов на приеме. Россиянин выиграл первую партию под ноль, а на решающем тай-брейке отыграл два матчбола.

У его оппонента — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 удачных брейк-пойнтов.

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Медведев добыл 3-ю победу на групповом этапе — ранее он обыграл Хуберта Хуркача и Александра Зверева. Россиянин вышел в полуфинал с первого места «Красной» группы.

Его соперник определится 19 ноября, во встрече Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.

Синнер, заменивший по ходу турнира Маттео Берреттини, еще до этой встречи потерял шансы пробиться в полуфинал.

Полуфиналы состоятся 20 ноября. Итоговый турнир АТР завершится 21 ноября.