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    Медведев победил Синнера на Итоговом турнире ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев одержал третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP, который проходит в Турине.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче 3-го тура российский теннисист за 2 часа 33 минуты обыграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8)

    Даниил 18 раз подал навылет и взял пять геймов на приеме. Россиянин выиграл первую партию под ноль, а на решающем тай-брейке отыграл два матчбола.

    У его оппонента — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 удачных брейк-пойнтов.

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    Медведев добыл 3-ю победу на групповом этапе — ранее он обыграл Хуберта Хуркача и Александра Зверева. Россиянин вышел в полуфинал с первого места «Красной» группы.

    Его соперник определится 19 ноября, во встрече Андрей Рублёв — Каспер Рууд. В другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Александр Зверев.

    Синнер, заменивший по ходу турнира Маттео Берреттини, еще до этой встречи потерял шансы пробиться в полуфинал.

    Полуфиналы состоятся 20 ноября. Итоговый турнир АТР завершится 21 ноября.

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