ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ
  • 08:21
    • Мишина и Галлямов выиграли Гран-при Японии, Тарасова и Морозов — вторые
  • 08:58
    • Мугуруса обыграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA
  • 08:09
    • Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Мугуруса обыграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA

    Теннис Финал тура WTA WTA Гарбин Мугуруса Прогнозы на теннис
    Испанка Гарбин Мугуруса одержала первую победу на Итоговом турнире WTA, который проходит в эти дни в Гвадалахаре (Мексика).

    Гарбин Мугуруса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарбин Мугуруса

    Во втором туре группового этапа Мугуруса выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии — 2:6, 6:3, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

    Гарбин за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

    Для Крейчиковой это поражение стало пятым подряд.

    В заключительном туре группового этапа Мугуруса сыграет с Анетт Контавейт, которая уже гарантировала себе участие в 1/2 финала, а Крейчикова встретится с Каролиной Плишковой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Франция разгромить Казахстан?
  • Франция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Реабилитируется ли Россия за недавнее поражение?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Черногория — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры