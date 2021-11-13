Мугуруса обыграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA

Испанкаодержала первую победу на Итоговом турнире WTA, который проходит в эти дни в Гвадалахаре (Мексика).

Во втором туре группового этапа Мугуруса выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии — 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 13 минут.

Гарбин за это время выполнила 6 подач навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Для Крейчиковой это поражение стало пятым подряд.

В заключительном туре группового этапа Мугуруса сыграет с Анетт Контавейт, которая уже гарантировала себе участие в 1/2 финала, а Крейчикова встретится с Каролиной Плишковой.