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    Медведев: Проблемы с мотивацией? Откуда им взяться, я ещё молод

    Теннис Даниил Медведев ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не испытывает проблем с мотивацией после победы на Открытом чемпионате США и других успехах в карьере.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Откуда взяться проблемам с мотивацией? Я всё ещё молод. Да, победа на ТБШ была для меня огромной мечтой, которая в итоге сбылась, но…

    Взять хотя бы нынешнюю ситуацию. С момента победы в Нью-Йорке я нахожусь в США — сыграл на Кубке Лэйвера, готовился к "Мастерсу" в Индиан-Уэллсе…

    Я приехал в Индиан-Уэллс полностью подготовленным, хочу выиграть этот турнир. Если я вылечу во втором круге, это поражение никак не будет связано с недостатком мотивации — либо соперник сыграет слишком хорошо, либо я проведу плохую игру.

    До конца года я хочу сыграть ещё на нескольких турнирах и каждый из них хочу выиграть», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

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