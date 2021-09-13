Медведев: Хочу извиниться перед болельщиками Новака

высказался о своей победе надв финале Открытого чемпионата США.

«Хочу извиниться перед болельщиками Новака. Мы знаем, чего он мог достичь. Я этого не говорил, но для меня он величайший теннисист в истории. Хотел бы поблагодарить свою команду, мою семью и друзей. Я благодарю вас за помощь на этом пути.

Спасибо болельщикам, хотя, наверное, вы больше болели за Новака. Хотел бы закончить на приятной ноте: сегодня третья годовщина моей свадьбы. Я не знал, что подарить по ходу турнира.

Когда я победил в полуфинале, я понял, что нужно брать турнир, потому что времени на поиск подарка у меня не было. То, что я сделал после победы, поймут игроки в PlayStation», — сказал Медведев.

Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).