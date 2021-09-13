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    Медведев: Хочу извиниться перед болельщиками Новака

    Теннис US Open ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Даниил Медведев высказался о своей победе над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Хочу извиниться перед болельщиками Новака. Мы знаем, чего он мог достичь. Я этого не говорил, но для меня он величайший теннисист в истории. Хотел бы поблагодарить свою команду, мою семью и друзей. Я благодарю вас за помощь на этом пути.

    Спасибо болельщикам, хотя, наверное, вы больше болели за Новака. Хотел бы закончить на приятной ноте: сегодня третья годовщина моей свадьбы. Я не знал, что подарить по ходу турнира.

    Когда я победил в полуфинале, я понял, что нужно брать турнир, потому что времени на поиск подарка у меня не было. То, что я сделал после победы, поймут игроки в PlayStation», — сказал Медведев.

    Медведев впервые выиграл турнир Большого шлема. Ранее его высшим достижением на турнирах Большого шлема являлся выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

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