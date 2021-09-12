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    Радукану прокомментировала победу на US Open

    Теннис US Open WTA Прогнозы на теннис
    Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу на US Open. В финале она обыграла канадку Лейлу Фернандес (6:4, 6:3).

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    «Это абсолютная мечта. Вы представляете, как вы подходите к ложе, обнимаете всех, празднуете. Этот момент действительно наступил, я так благодарна. Я не чувствую никакого давления. Мне только 18 лет. Я расслабленно подхожу ко всему, что у меня на пути. Так я относилась к каждому матчу здесь в США. Это принесло мне трофей, поэтому не думаю, что должна что-то менять.

    Самый большой триумф для меня — это то, что мне удалось просто не думать ни о чем другом, кроме моего плана на игру, о том, что я собираюсь сделать. Это определенно самая важная вещь, которая, вероятно, помогла мне выиграть этот титул. Я понятия не имею, когда поеду домой. Я понятия не имею, что буду делать завтра. Я думаю, что пришло время просто отключиться от любых мыслей о будущем, любых планов, любого графика. Я абсолютно ничего не понимаю. Прямо сейчас нет никаких забот, я просто люблю жизнь, — цитирует Радукану агентство Франс Пресс.

  • 18-летняя Радукану стала победительницей US Open
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    • Отметим, что Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

    Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

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