18-летняя Радукану стала победительницей US Open

выиграла Открытый чемпионат США.

18-летняя британка в финале обыграла 19-летнею представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес.

Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Радукану дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Фернандес подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Отметим, что Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.