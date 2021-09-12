18-летняя Радукану стала победительницей US Open

Эмма Радукану Фото: globallookpress.com
18-летняя британка в финале обыграла 19-летнею представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес.
Теннисистки провели на корте 1 час 51 минуту. Радукану дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Фернандес подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Отметим, что Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.
Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.