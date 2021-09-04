Саккари выбила Квитову из US Open

Греческая теннисисткавышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В поединке третьего раунда 17-я ракетка турнира обыграла чешку Петру Квитову со счетом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Саккари 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

Квитова подала 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с шестой ракеткой турнира Бьянкой Андрееску из Канады, которая обыграла лаки-лузера из Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:1, 6:2.