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    Саккари выбила Квитову из US Open

    Теннис US Open WTA Петра Квитова Прогнозы на теннис
    Греческая теннисистка Мария Саккари вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США.

    Мария Саккари
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    Мария Саккари

    В поединке третьего раунда 17-я ракетка турнира обыграла чешку Петру Квитову со счетом 6:4, 6:3.

    Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Саккари 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-поинтов.

    Квитова подала 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и не использовала 2 возможности взять подачу соперницы.

    За выход в четвертьфинал Саккари поспорит с шестой ракеткой турнира Бьянкой Андрееску из Канады, которая обыграла лаки-лузера из Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:1, 6:2.

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