Осака проиграла 73-й ракетке мира на US Open

Японкане смогла защитить чемпионский титул на Открытом чемпионате США, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче третьего круга Осака потерпела поражение канадской теннисистки Лейлы Фернандес — 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

Встреча продолжалась чуть больше двух часов.

Наоми за это время выполнила 15 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

У Лейлы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 гейма, выигранных на приеме.

В следующем раунде 18-летняя Фернандес сыграет против немки Анжелик Кербер.

Еще в одном матче Арина Соболенко одержала победу над американкой Даниэль Коллинс — 6:3, 6:3. В четвертом круге белорусская теннисистка встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.