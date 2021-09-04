Осака проиграла 73-й ракетке мира на US Open

Наоми Осака Фото: twitter.com/usopen
В матче третьего круга Осака потерпела поражение канадской теннисистки Лейлы Фернандес — 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.
Встреча продолжалась чуть больше двух часов.
Наоми за это время выполнила 15 подач навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов.
У Лейлы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 гейма, выигранных на приеме.
Leylah Fernandez, folks!@leylahfernandez | #USOpen pic.twitter.com/IVjxcZj3Kh— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021
В следующем раунде 18-летняя Фернандес сыграет против немки Анжелик Кербер.
Еще в одном матче Арина Соболенко одержала победу над американкой Даниэль Коллинс — 6:3, 6:3. В четвертом круге белорусская теннисистка встретится с бельгийкой Элизой Мертенс.