Медведев заявил, что он уверен в себе

Российский теннисистпрокомментировал свою первую в карьере победу в рамках Открытого чемпионата Франции.

Напомним, в первом раунде россиянин обыграл представителя Казахстана Александра Бублика и впервые вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

«Самое важное — это уровень игры. Сегодня мне удалось сыграть стабильно, а на тренировках я играл даже лучше — значит, могу прибавить. Надеюсь, дальше будет только лучше. Очень доволен тем, что одержал победу, и тем, какую игру показал.

Сейчас у меня появились надежды. Есть ощущение, что при такой погоде и такими мячами я могу играть, как на харде. Я не чувствую большой разницы с Australian Open.

Если я проиграю на "Ролан Гаррос", то, скорее всего, это произойдет потому, что соперник очень здорово выступит. Повторюсь, я очень уверен в себе. Хорошо двигаюсь, хорошо скольжу», — цитирует Медведева Tennis Majors.