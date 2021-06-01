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    Медведев заявил, что он уверен в себе

    Теннис Ролан Гаррос ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою первую в карьере победу в рамках Открытого чемпионата Франции.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, в первом раунде россиянин обыграл представителя Казахстана Александра Бублика и впервые вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

    «Самое важное — это уровень игры. Сегодня мне удалось сыграть стабильно, а на тренировках я играл даже лучше — значит, могу прибавить. Надеюсь, дальше будет только лучше. Очень доволен тем, что одержал победу, и тем, какую игру показал.

    Сейчас у меня появились надежды. Есть ощущение, что при такой погоде и такими мячами я могу играть, как на харде. Я не чувствую большой разницы с Australian Open.

    Если я проиграю на "Ролан Гаррос", то, скорее всего, это произойдет потому, что соперник очень здорово выступит. Повторюсь, я очень уверен в себе. Хорошо двигаюсь, хорошо скольжу», — цитирует Медведева Tennis Majors.

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