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    Медведев вернулся на вторую позицию в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный мировой рейтинг.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Российский теннисист Даниил Медведев, который смог дойти до третьего круга турнира в Мадриде, поднялся на второе место в рейтинге (9 780). Он сместил испанского теннисиста Рафаэля Надаля на третье место (9 630).

    Во главе рейтинга остается серб Новак Джокович. Андрей Рублев остался на седьмой строке, Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 24-е место, Аслан Карацев — на 27-м месте.

    Рейтинг АТР от 10 мая

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 463 очка
    2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9780
    3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8365
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7610
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6945
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6000
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5785
    9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 4048
    10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3765…
    24 (23). Карен Хачанов — 2280…
    27 (27). Аслан Карацев (оба — Россия) — 2 167.

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