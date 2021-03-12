Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дохе

Россиянинне сумел пробиться в финал турнира серии ATP-250 в столице Катара Дохе.

В полуфинале российский теннисист за час и 14 минут в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 3:6.

Восьмая ракетка мира Рублев восемь раз подал на вылет при одной двойной ошибке и выиграл лишь один гейм на подаче соперника при трех возможностях.

Баутиста-Агут, занимающий 13-е место в мировом рейтинге сделал два эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

До этого в одиночной «сетке» 23-летний россиянин не провел ни одного матча, француз Ришар Гаске и венгр Мартон Фучович снялись перед играми с Рублевым.

Во втором полуфинале встретятся американец Тейлор Фриц и грузин Николоз Басилашвили, который в 1/4 финала обыграл швейцарца Роджера Федерера (3:6, 6:1, 7:5).