ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоДиалло — будущее «МЮ». Он перевернул игру против «Милана»
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
  • 19:34
    • Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина
  • 19:23
    • «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина
  • 17:50
    • Егорова и Калкенберг поделили золото спринта на этапе Кубка IBU в Австрии
  • 11:55
    • Составлен календарь игр 1/4 Кубка России
    Все новости спорта

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дохе

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Россиянин Андрей Рублев не сумел пробиться в финал турнира серии ATP-250 в столице Катара Дохе.

    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    В полуфинале российский теннисист за час и 14 минут в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 3:6, 3:6.

    Восьмая ракетка мира Рублев восемь раз подал на вылет при одной двойной ошибке и выиграл лишь один гейм на подаче соперника при трех возможностях.

    Баутиста-Агут, занимающий 13-е место в мировом рейтинге сделал два эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

    До этого в одиночной «сетке» 23-летний россиянин не провел ни одного матча, француз Ришар Гаске и венгр Мартон Фучович снялись перед играми с Рублевым.

    Во втором полуфинале встретятся американец Тейлор Фриц и грузин Николоз Басилашвили, который в 1/4 финала обыграл швейцарца Роджера Федерера (3:6, 6:1, 7:5).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» продолжит набирать очки в Лиге 1
  • «Реймс» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Ньюкасл» и «Астон Вилла» сохранят нули на табло?
  • «Ньюкасл» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • «Валенсия» не уступит в левантийском дерби
  • «Леванте» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 13 марта
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры