Самсонова и Кузнецова вышли во второй круг Australian Open

Российская теннисисткав первом круге турнира Australian Open обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса сделала восемь эйсов, совершила 10 двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

В следующем круге Самсонова встретится с другой испанской теннисисткой — Гарбинье Мугурусой, победившей россиянку Маргариту Гаспарян со счетом 6:4, 6:0.

Также первый раунд преодолела россиянка Светлана Кузнецова, одержавшая победу над чешкой Барборой Стрыцовой — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 26 минут. За матч Кузнецова не сделала ни одного эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Стрыцова также не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей 35-летней россиянки станет швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Лорен Дэвис — 6:3, 4:6, 6:1.