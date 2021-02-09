Александрова прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Россиянкауспешно стартовала на Australian Open-2021.

В первом круге турнира она в двух сетах переиграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Тревизан сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге соперницей 26-летней россиянки будет победитель в паре Сансай Джен (Китай) — Барбора Стрыцова (Чехия).