Медведев и Рублев принесли России победу в ATP Cup

В ночь на 7 февраля в Мельбурне (Австралия) состоялось финальное противостояние ATP Cup между Россией и Италией.

Первым матчем финала стала встреча Андрея Рублева и Фабио Фоньини. Игра продлилась 1 час 2 минуты и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:1, 6:2.

Во второй игре Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу России, которая стала победителем ATP Cup.

Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.