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    Медведев и Рублев принесли России победу в ATP Cup

    Теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    В ночь на 7 февраля в Мельбурне (Австралия) состоялось финальное противостояние ATP Cup между Россией и Италией.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Первым матчем финала стала встреча Андрея Рублева и Фабио Фоньини. Игра продлилась 1 час 2 минуты и завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:1, 6:2.

    Во второй игре Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время россиянин совершил 4 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. Берреттини в свою очередь сделал 3 эйса и совершил 1 двойную ошибку.

    Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу России, которая стала победителем ATP Cup.

    Кубок ATP проходит уже во второй раз. Напомним, в 2020 году сборная России добралась до полуфинала, где уступила команде Сербии. В итоге именно сербы стали победителями соревнований, обыграв в финале испанцев.

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