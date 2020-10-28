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    11-я ракетка мира досрочно завершил сезон

    Теннис ATP Гаэль Монфис Прогнозы на теннис
    Одиннадцатый номер мирового рейтинга французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что досрочно завершает сезон.

    Гаэль Монфис
    Гаэль Монфис

    «Я заканчиваю свой сезон. Я был одержим тем, чтобы вернуться, хорошо играть, хорошо тренироваться, хорошо выступать, но мне вообще не удалось это сделать.

    Я вернулся с неуверенностью, чувствовал себя не лучшим образом, был хуже готов физически. На "Ролан Гаррос" я не знал, где найти ресурсы, чтобы выиграть хотя бы первый матч, что было мне по силам, это сложно и печально», — написал 34-летнего теннисист в своем Twitter.

    Отметим, что Монфис с момента возвращения на корт после паузы из-за пандемии коронавируса не выиграл ни одного матча на турнирах в Риме, Гамбурге, Париже и Вене. 0

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