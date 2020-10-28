11-я ракетка мира досрочно завершил сезон

Одиннадцатый номер мирового рейтинга французский теннисистзаявил, что досрочно завершает сезон.

«Я заканчиваю свой сезон. Я был одержим тем, чтобы вернуться, хорошо играть, хорошо тренироваться, хорошо выступать, но мне вообще не удалось это сделать.

Я вернулся с неуверенностью, чувствовал себя не лучшим образом, был хуже готов физически. На "Ролан Гаррос" я не знал, где найти ресурсы, чтобы выиграть хотя бы первый матч, что было мне по силам, это сложно и печально», — написал 34-летнего теннисист в своем Twitter.

Отметим, что Монфис с момента возвращения на корт после паузы из-за пандемии коронавируса не выиграл ни одного матча на турнирах в Риме, Гамбурге, Париже и Вене. 0