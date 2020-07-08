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    Джокович: Критика в мой адрес — какая-то охота на ведьм

    Теннис Новак Джокович  ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал реакцию общественности на вспышку коронавируса на организованных им соревнованиях Adria Tour.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    Напомним, что турниры в Сербии и Хорватии проводились без соблюдения надлежащих мер безопасности, а участники не проходили тестирования. В результате целый ряд теннисистов заболел COVID-19.

    Проба самого сербского теннисиста также оказалась положительной, в начале июля он сдал отрицательный тест на наличие инфекции.

    «Все, что я наблюдаю последнее время, — это очень злобная критика. Такое впечатление, что это запланированная акция, какая-то охота на ведьм.

    Человека с громким именем надо сделать за все ответственным», — цитирует Джоковича Tennis World USA.

    Также Джокович рассказал, в каких турнирах может принять участие после возобновления сезона.

    «Я до сих пор не знаю, буду ли играть на US Open. Безусловно, я не сыграю в Вашингтоне, Цинциннати в планах.

    Участвовать в "Ролан Гарос" пока безопасно, а также в планах Мадрид и Рим», — сказал он. 0

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