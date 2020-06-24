Кузнецова: Надеюсь, теннисных турниров в августе не будет

Российская теннисисткаподелился мыслями на тему возобновления сезона в условиях незавершившейся пандемии коронавируса.

Ранее коронавирус был выявлен у нескольких участников выставочного турнира в хорватском Задаре. В числе заболевших первая ракетка мира Новак Джокович, болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.

«Буду ли участвовать в августовских турнирах, включая US Open? Надеюсь, они не случатся.

Ребятам желаю скорейшего выздоровления! Вообще слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Ранее АТР и WTA опубликовали скорректированные расписания, исходя из которых официальные матчи возобновятся уже в начале августа. 0