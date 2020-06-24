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    Кузнецова: Надеюсь, теннисных турниров в августе не будет

    Теннис Светлана Кузнецова WTA US OpenКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделился мыслями на тему возобновления сезона в условиях незавершившейся пандемии коронавируса.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова

    Ранее коронавирус был выявлен у нескольких участников выставочного турнира в хорватском Задаре. В числе заболевших первая ракетка мира Новак Джокович, болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.

    «Буду ли участвовать в августовских турнирах, включая US Open? Надеюсь, они не случатся.

    Ребятам желаю скорейшего выздоровления! Вообще слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

    Ранее АТР и WTA опубликовали скорректированные расписания, исходя из которых официальные матчи возобновятся уже в начале августа. 0

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