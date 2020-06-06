Джокович — об условиях на US Open: Нам предлагают радикальные меры

Сербвысказался об условиях проведения US Open в этом году.

«Буквально вчера у меня состоялся телефонный разговор с руководством, говорили о продолжении сезона, а также про US Open.

Сейчас есть неопределенность, но он назначен на конец августа. Те условия, которые были нам выдвинуты, действительно радикальные.

Я не должен много об этом говорить, но говорят, что мы будем должны ночевать в отелях около аэропорта, а также 2-3 раза в неделю сдавать тесты на коронавирус.

Также на территории клуба нас сможет сопровождать всего один человек, это немыслимо. Мы должны иметь рядом тренера, физиотерапевта.

Все их предложения довольно жесткие, но я могу понять их необходимость. Есть финансовые причины, контракты, по которым организаторы настаивают на проведении мероприятия.

Посмотрим, что получится», — приводит слова Джоковича Sportbox со ссылкой на Blic Sport.

Напомним, что 33-летний серб является трехкратным победителем Открытого чемпионата США. 0