Тарпищев: Из турниров Большого шлема может быть сыгран только US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР)считает, что Открытый чемпионат США по теннису является единственным турниром Большого шлема, который реально провести в этом году, но он, вероятно, будет перенесен из Нью-Йорка.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли совместное решение приостановить все турниры из-за распространения коронавируса.

Впервые с 1945 года был отменен Уимблдонский турнир, а «Ролан Гаррос» был перенесен на вторую половину сентября.

«Пока теннисный календарь оставляет те турниры, которые стоят в календаре в конце года, в том статусе, каком есть.

Если открываются границы для иностранных спортсменов, то и Кубок Кремля планируется, он стоит условно в те же сроки, что и стоял.

А из турниров Большого шлема реально, чтобы в конце года что-то сыгралось, ну если только US Open. И не в Нью-Йорке, а где-нибудь в другом месте.

В любом случае при открытии сезона рассматривается закрытый вариант, то есть без зрителей. Рассматривается вариант, что спортсмены будут даже маркировать мячи — на свои и чужие.

Переходы будут с разной стороны, без рукопожатий, обниманий и так далее. Тренировки в помещении не больше часа, после чего проветривание помещения и дезинфекция.

Но сейчас загадывать сложно, неизвестно, будет ли вторая волна. Если две трети стран мира будут закрыты, не будут проводиться соревнования», — сказал Тарпищев во время прямого эфира в аккаунте в Instagram 0