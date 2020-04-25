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    СМИ: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

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    Розыгрыш US Open-2020 может пройти не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе, сообщает Marca.

    Роджер Федерер в Индиан-Уэллсе
    Роджер Федерер в Индиан-Уэллсе

    Нью-Йорк оказался в эпицентре распространения коронавируса. На кортах «Флашинг-Медоус» развернули временную больницу, а также раздают еду бездомным.

    Вероятность того, что Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс, раньше восстановится от коронавируса, выше.

    В Индиан-Уэллс традиционно проходит турнир серии «Мастерс-1000». В городке есть два крупных стадиона и вся необходимая инфраструктура для проведения «Большого шлема».

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