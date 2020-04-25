СМИ: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Роджер Федерер в Индиан-Уэллсе
globallookpress.com
Нью-Йорк оказался в эпицентре распространения коронавируса. На кортах «Флашинг-Медоус» развернули временную больницу, а также раздают еду бездомным.
Вероятность того, что Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс, раньше восстановится от коронавируса, выше.
В Индиан-Уэллс традиционно проходит турнир серии «Мастерс-1000». В городке есть два крупных стадиона и вся необходимая инфраструктура для проведения «Большого шлема».
Проблемой может стать разве что небольшое количество гостиниц, чтобы принять болельщиков со всех сторон света.
US Open-2020 должен стартовать 24 августа. 0