СМИ: US Open могут перенести в Индиан-Уэллс

Розыгрышможет пройти не в, а в, сообщает Marca.

Нью-Йорк оказался в эпицентре распространения коронавируса. На кортах «Флашинг-Медоус» развернули временную больницу, а также раздают еду бездомным.

Вероятность того, что Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс, раньше восстановится от коронавируса, выше.

В Индиан-Уэллс традиционно проходит турнир серии «Мастерс-1000». В городке есть два крупных стадиона и вся необходимая инфраструктура для проведения «Большого шлема».

Проблемой может стать разве что небольшое количество гостиниц, чтобы принять болельщиков со всех сторон света.

US Open-2020 должен стартовать 24 августа. 0