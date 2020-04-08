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    Тарпищев: Кубок Кремля может быть перенесен

    Теннис Кубок КремляКоронавирус в спорте
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о судьбе Кубка Кремля в условиях пандемии коронавируса.

    Андрей Рублев — действующий чемпион Кубока Кремля
    Андрей Рублев — действующий чемпион Кубока Кремля

    «Кубок Кремля наверняка будет переноситься дальше по календарю. Но пока подготовка к нему идёт в штатном режиме. Тут мы больше зависим от международных федераций, потому что они будут сокращать календарь, скорее всего. Мы зависим от пути, который выберут Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF)», — цитирует Тарпищева ТАСС.

    Московский турнир запланирован на 19-25 октября.

    Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях. 0

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