Тарпищев: Кубок Кремля может быть перенесен

Президент Федерации тенниса России (ФТР)рассказал о судьбев условиях пандемии коронавируса.

«Кубок Кремля наверняка будет переноситься дальше по календарю. Но пока подготовка к нему идёт в штатном режиме. Тут мы больше зависим от международных федераций, потому что они будут сокращать календарь, скорее всего. Мы зависим от пути, который выберут Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF)», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Московский турнир запланирован на 19-25 октября.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся в карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях. 0