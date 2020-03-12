ITF отложила проведение теннисных турниров до 20 апреля

(ITF) отложила проведение проходящих под эгидой организации турниров как минимум до 20 апреля из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Отложены турниры Мирового теннисного тура среди взрослых и юниоров, соревнования Мирового тура по пляжному теннису и другие соревнования.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами и другими заинтересованными сторонами, региональными и национальными ассоциациями, чтобы определить подходящие альтернативные даты для возобновления проведения турниров», — говорится в сообщении.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменила все турниры, запланированные на ближайшие шесть недель, а Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене турнира в Майами, который должен был пройти с 24 марта по 4 апреля. 0