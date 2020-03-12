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    ITF отложила проведение теннисных турниров до 20 апреля

    Теннис Коронавирус в теннисе ATP WTA Прогнозы на теннис
    Международная теннисная федерация (ITF) отложила проведение проходящих под эгидой организации турниров как минимум до 20 апреля из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

    Отложены турниры Мирового теннисного тура среди взрослых и юниоров, соревнования Мирового тура по пляжному теннису и другие соревнования.

    «Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами и другими заинтересованными сторонами, региональными и национальными ассоциациями, чтобы определить подходящие альтернативные даты для возобновления проведения турниров», — говорится в сообщении.

    Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменила все турниры, запланированные на ближайшие шесть недель, а Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене турнира в Майами, который должен был пройти с 24 марта по 4 апреля. 0

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