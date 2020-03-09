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    Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

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    Организаторы приняли решение перенести турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за риска заражения коронавирусом.

    Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса
    Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

    Об этом говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

    «Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение», — сказал директор соревнования Томми Хаас.

    Как было отмечено, рассматривается возможность проведения турнира в другие даты.

    Турнир в Индиан-Уэллсе должен был пройти с 12 по 22 марта. 0

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