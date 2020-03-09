Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса

Организаторы приняли решение перенести турнир в Индиан-Уэллсе (США) из-за риска заражения коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

«Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение», — сказал директор соревнования Томми Хаас.

Как было отмечено, рассматривается возможность проведения турнира в другие даты.

Турнир в Индиан-Уэллсе должен был пройти с 12 по 22 марта. 0