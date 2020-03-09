Турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса
globallookpress.com
Об этом говорится в заявлении на официальном сайте турнира.
«Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение», — сказал директор соревнования Томми Хаас.
Как было отмечено, рассматривается возможность проведения турнира в другие даты.
Турнир в Индиан-Уэллсе должен был пройти с 12 по 22 марта. 0