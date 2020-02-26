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    Шарапова завершила карьеру

    Теннис Мария Шарапова WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    Об этом Шарапова сообщила в колонке на vanityfair.com.

    «Как проститься с единственной жизнью, которую ты когда-либо знала? Как уйти с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех слезы и неописуемую радость? Покинуть спорт, где ты нашла семью и поклонников, которые были за тебя горой больше 28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Теннис, я говорю до свидания», — написала Шарапова.

    Напомним, 32-летняя Шарапова является победительницей пяти турниров «Большого шлема», а также победительницей Итогового турнира WTA-2004 и серебряным призером Олимпийских игр-2012. Всего на счету Шараповой 36 титулов на турнирах WTA.

    Свою последнюю победу на турнире WTA Шарапова одержала еще в 2017 году — в китайском Тяньцзине. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года она выбыла в первом круге.

    7 марта 2016 года Шарапова объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. После апелляции срок ее отстранения был уменьшен до 15 месяцев. Из-за проблем с плечом, которые преследовали Шарапову в последние годы, она была вынуждена сняться со многих турниров и в рейтинге WTA опустилась на 373-ю строчку. 0

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