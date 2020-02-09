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    Россия одолела Румынию и вышла в финальную стадию Кубка федерации

    Теннис Кубок Федерации WTA Прогнозы на теннис
    Сборная России одержала победу над командой Румынии в матче квалификационного раунда Кубка Федерации.

    Анна Блинкова
    Анна Блинкова

    В пятом поединке Анна Блинкова и Анна Калинская обыграли Жаклин Кристиан и Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:2.

    Россиянки допустили две двойные ошибки и реализовали 6 из 15 брейк-поинтов, ни разу не подав навылет.

    Итоговый счет в противостоянии Россия — Румыния стал 3:2. Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации-2020, которая пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия).

    12 команд-участниц финального раунда будут разделены на четыре группы, лучшие сборные группового этапа пройдут в полуфинал. 0

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