Кузнецова не сыграет за сборную России в матче Кубка Федерации против Румынии

не сыграет за сборную России в квалификационном матче Кубка Федерации против Румынии, сообщает официальный сайт ФТР.

Травма локтя не позволит россиянке выйти на корт в Клуж-Напоке, где пройдет матч 7 и 8 февраля.

Кузнецову в заявке сборной России заменила Анна Блинкова, занимающая 54-е место в рейтинге WTA.

Также за сборную России не выступит Анастасия Павлюченкова, которая после Открытого чемпионата Австралии взяла перерыв для лучшей подготовки к будущим турнирам.

Победитель противостояния сыграет в финальном турнире Кубка Федерации, который пройдет 14 — 19 апреля в Будапеште. 0