Медведев преодолел барьер второго круга Australian Open

Российский теннисиствышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2020.

Во втором круге турнира Даниила одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 7:5, 6:1, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За это время 23-летний Медведев выполнил 19 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 22-летний Мартинес Портеро четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Хауме Муньяр (Испания) — Алексей Попырин (Австралия). 0