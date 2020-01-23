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    Медведев преодолел барьер второго круга Australian Open

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2020.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Во втором круге турнира Даниила одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 7:5, 6:1, 6:3.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. За это время 23-летний Медведев выполнил 19 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 22-летний Мартинес Портеро четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк.

    Следующим соперником Медведева станет победитель пары Хауме Муньяр (Испания) — Алексей Попырин (Австралия). 0

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