Australian Open. Хачанов и Надаль вышли во второй круг, Шарапова покинула турнир

Во вторник, 21 января, на кортах Мельбурна пройдут поединки первого круга в мужских и женских одиночных разрядах.

Мужчины

Карен Хачанов (Россия) — Марио Вилелья Мартинес — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Australian Open одержал волевую победу над испанцем Марио Вилельей Мартинесом — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 51 минуту.

Третья ракетка России 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету 196-й ракетки мира 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Во втором круге Карен сыграет с победителем пары Микаэль Имер (Швеция) — Ясутака Утияма (Япония).

Также первый этап преодолели австриец Доминик Тим и серб Душан Лайович.

Фелисиано Лопес (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2:6, 2:6, 5:7

Испанец Роберто Баутиста-Агут в трех партиях обыграл соотечественника Фелисиано Лопеса. Во втором круге соперником Агуты станет победитель пары Пабло Андухар (Испания) — Майкл Ммо (США).

Диего Шварцман (Аргентина) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:4, 6:2, 6:2

Аргентинец Диего Шварцман не испытал особых проблем в противостоянии с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом. Во втором круге Шварцман сыграет с победителем пары Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Норберт Гомбош (Словакия, Q).

Милош Раонич (Канада) — Лоренцо Джустино (Италия) — 6:2, 6:1, 6:3

Канадец Милош Раонич проиграл лишь шесть геймов в матче против итальянца Лоренцо Джустино и во втором круге сыграет с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) — Стефано Травалья (Италия).

Райлли Опелка (США) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:3), 4:6, 3:6, 6:7 (5:10)

Итальянец Фабио Фоньини одержал волевую победу над американцем Райлли Опелкой.

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Маркос Гирон (США) — 7:5, 6:1, 6:2

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер обыграл американца Маркоса Гирона (7:5, 6:1, 6:2). В следующем раунде соперником немца станет грек Стефанос Циципас.

Рафаэль Надаль (Испания) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:3, 6:0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл боливийца Уго Дельена в первом раунде Australian Open — 6:2, 6:3, 6:0.

Встреча длилась 2 часа 2 минуты. За это время 33-летний Надаль выполнил пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал восемь брейк-пойнтов.

26-летний Деллиен ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка.

Во втором круге Australian Open Надаль сыграет или с аргентинцем Федерико Дельбонисом, или с португальцем Жоао Соусой.

Женщины

Мария Шарапова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 3:6, 4:6

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open-2020.

На старте турнира россиянка, получившая wild card от организаторов, уступила хорватке Донне Векич — 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Шарапова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Напомним, Шарапова была победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2008 году.

Во втором круге Векич сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния).

Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Кис (США) — 3:6, 1:6

Россиянка Дарья Касаткина не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Австралии.

В стартовом матче турнира она проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Кис 4 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Кис сыграет с победителем пары Магда Линетт (Польша) — Аранча Рус (Нидерланды).

Маргарита Гаспарян (Россия) — Марии Саккари (Греция) — 2:6, 2:6

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть первый круг турнира, уступив гречанке Марии Саккари — 2:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. Маргарита ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

В 1/32 финала Australian Open 2020 Саккари встретится с победительницей пары Нао Хибино (Япония) — Шуай Пэн (Китай).

Каролина Плишкова (Чехия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 7:5

Чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, победила француженку Кристину Младенович — 6:1, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За выход в третий круг Плишкова поспорит с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Коко Вандевеге (США, WC).

Белинда Бенчич (Швейцария) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 7:5

Швейцарка Белинда Бенчич, получившая шестой номер посева, в двух партиях разобралась с представительницей Словакии Анной Шмидловой. Во втором круге Белинда сыграет с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия).

Йоханна Конта (Великобритания) — Онс Жабер (Тунис) — 2:6, 4:6

Не смогла выйти во второй круг британка Йоханна Конта. В первом круге 12-я сеяная уступила представительнице Туниса Онс Жабер — 2:6, 4:6.

Елена Остапенко (Латвия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:1, 6:4

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Встреча первого круга турнира против представительницы Латвии Елены Остапенко завершилась в двух сетах — 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Самсонова 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 3 брейк-пойнтов. На счету победительницы Открытого чемпионата Франции 2017 года 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Остапенко поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. 0